Смертельная авария в Одесской области случилась возле села Маяки.

В Одессе завтра, 16 января, трамваи и троллейбусы возобновят работу, но их будет намного меньше, чем обычно.

На маршруты выйдет 30% подвижного состава городского электротранспорта, об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Также стало известно о смертельной ДТП в Одесской области.

Видео дня

В Одесской области произошло лобовое столкновении двух грузовиков, водитель из Винницкой области погиб. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Одесса - Рени, возле села Маяки, 14 января, около 23:00.

"Один человек погиб и один травмирован в результате лобового столкновения грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 26-летний винничанин, управляя тягачом DAF с прицепом, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Vermeer под управлением его земляка - 25-летнего винничанина.

От полученных травм старший по возрасту водитель погиб. Младшего мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в Одессе на сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Одессе после того, как российские оккупанты совершили массированные ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины 5 и 10 декабря 2022 года, из-за повреждений этих объектов наблюдались проблемы в работе, в том числе общественного электротранспорта.

19 декабря трамваи и троллейбусы после длительного перерыва возобновили свою работу, но утром 29 декабря прекратили курсировать из-за отмены лимитов. 2 января 2023 года работа городского электротранспорта была снова возобновлена. Вчера, 14 января, трамваи и троллейбусы прекратили курсировать, когда в стране началась масштабная воздушная тревога.

Сегодня, 15 января, транспорт также не работал. В мэрии сообщили, что причина - уменьшение лимитов на электроэнергию.

Вас также могут заинтересовать новости: