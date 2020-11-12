ДТП произошло в присутствии находившихся рядом правоохранителей. Иномарка врезалась в припаркованные машины возле Одесского национального академического театра оперы и балета.

В Одессе задержан водитель автомобиля Nissan Skyline, который в центре города на скорости протаранил два припаркованных автомобиля и продолжил движение.

Читайте такжеВ Киеве мусоровоз насмерть сбил пешехода (видео)Как сообщили журналистам в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, инцидент произошел вчера вечером.

В частности, 11 ноября наряд нацгвардейцев в составе автопатруля осуществлял охрану общественного порядка в Приморском районе города.

Около 20:00, находясь на улице Ланжероновской, военнослужащие увидели автомобиль Nissan Skyline белого цвета, который передвигался на большой скорости.

При попытке повернуть на ул. Ришельевскую водитель не справился с управлением и протаранил своим авто два припаркованных автомобиля. Не останавливаясь, он продолжил движение, пытаясь скрыться с места ДТП.

«Но патруль нацгвардейцев быстро догнал злоумышленника. На место происшествия был вызван экипаж патрульной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий», - сообщили в пресс-службе.

На водителя иномарки составлены административные протоколы по ст. 124 и 122-4 КУоАП.

Очевидцы ДТП обнародовали в соцсетях соответствующую видеозапись, из которой следует, что инцидент произошел в самом центре города – возле Одесского национального академического театра оперы и балета.

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Автор: Лариса Козовая