В автомобиле было шесть человек. Двое из них погибли, четверых госпитализировали.

Сегодня ночью в Овидиопольском районе Одесской области перевернулась переполненная людьми иномарка, в результате чего погибли двое юношей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла ночью возле промтоварного рынка «7-й километр».

По предварительным данным, 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля Toyota Cresta. В результате ДТП, машина, в которой находились шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21-го года, перевернулась в кювет.

«18-летний парень от полученных травм погиб мгновенно, 19-летний – умер в больнице, других пострадавших – водителя и трех пассажиров – доставили в медицинское учреждение», - сообщили в главке.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

Водителя, который получил незначительные травмы, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Автор: Лариса Козовая