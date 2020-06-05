В Запорожской области поезд протаранил легковушку (видео)

Пассажирку легковушки 1995 года рождения доставили в больницу.

В Мелитопольском районе Запорожской области в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель легковушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

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Инцидент произошел 5 июня в 06:30 на железнодорожном переезде вблизи села Обильное. Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ», житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Острожском районе Ривненской области под поездом погибла женщина.

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