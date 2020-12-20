Авария произошла на улице Косенко, 45.

Ночью в Киеве пьяный полицейский за рулем автомобиля Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes и влетел в забор.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель иномарки съехал с дороги и насмерть сбил двух пешеходов (фото)Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авария произошла на улице Косенко, 45.

Отмечается, что виновник ДТП Денис Карасев является капитаном полиции. Он отказался проходить тест на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям аварии. Кроме того, полицейский утверждал, что не был за рулем.

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Автор: Катерина Шварц