В Киеве пьяный полицейский устроил ДТП / фото t.me/KyivOperativ
Ночью в Киеве пьяный полицейский за рулем автомобиля Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes и влетел в забор.
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Авария произошла на улице Косенко, 45.
Отмечается, что виновник ДТП Денис Карасев является капитаном полиции. Он отказался проходить тест на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям аварии. Кроме того, полицейский утверждал, что не был за рулем.
Виновник ДТП Денис Карасев / фото t.me/KyivOperativ
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