По предварительным данным, погибшая находилась в нетрезвом состоянии.

В Киеве произошла смертельная авария: женщина, предварительно, в нетрезвом состоянии, ходила по проезжей части и попала под колеса проезжавшего автомобиля.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пьяная женщина гуляла в районе развязки проспекта Победы и Палладина: сначала под путепроводом, потом пошла наверх на Победы, и погибла. От сильнейшего удара разлетелась одежда, обувь и вставные челюсти", - рассказал очевидец.

На место приехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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Автор: УНИАН