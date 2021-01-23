Место смертельного ДТП в Киеве / скриншот видео
В Киеве произошла смертельная авария: женщина, предварительно, в нетрезвом состоянии, ходила по проезжей части и попала под колеса проезжавшего автомобиля.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Пьяная женщина гуляла в районе развязки проспекта Победы и Палладина: сначала под путепроводом, потом пошла наверх на Победы, и погибла. От сильнейшего удара разлетелась одежда, обувь и вставные челюсти", - рассказал очевидец.
На место приехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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