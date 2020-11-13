Восьмилетнюю третьеклассницу госпитализировали с переломами.

В Хмельницком маршрутный автобус совершил наезд на двоих детей. Одного ребенка госпитализировали с переломами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Следователи Хмельницкого отдела полиции выясняют обстоятельства, при которых водитель маршрутного автобуса совершил наезд на двух малолетних школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня, 13 ноября, в 8 утра на улице Каменецкой. Автобус MAN под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 8-летнюю ученицу третьего класса и 9-летнего четвероклассника, которые переходили нерегулируемый переход.

Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По данному факту открыли дело по ч. 1 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Киеве такси влетело в остановку. В результате погибли два человека, еще двое - получили травмы. По предварительной информации правоохранителей, водитель уснул за рулем.

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Автор: Олег Давыгора