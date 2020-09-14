В полиции заявили, что водитель был пьян.

В Харькове микроавтобус влетел в бригаду ремонтников, которые на мосту в спальном районе доделывали отбойник.

Читайте такжеВ Днепре столкнулись четыре автомобиля: погибшего вырезали из легковушки (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Бус вылетел с дороги и на полной скорости врезался в строителей, а потом зацепил их грузовик. Удар был такой силы, что металлический забор разорвало пополам», – говорится в сюжете.

В результате аварии в больницу забрали двоих мужчин – 39 и 56 лет.

«Их осмотрели медики и диагностировали только ушибы. Водитель микроавтобуса не пострадал. Предварительно – он был пьян, говорят в полиции. Сам водитель эти слова отрицает. И говорит, что авария произошла, потому что на трассе его подрезали», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц