Авария произошла несколько дней назад. Погибшие - жители Закарпатья.

В результате смертельного ДТП, произошедшего в понедельник, 15 февраля, в чешском городке Подседице, погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщило Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ.

В результате столкновения двух микроавтобусов и грузовика на месте аварии погибли двое жителей Закарпатской области, которые находились в автобусе. Один из водителей был доставлен вертолетом в больницу с серьезной травмой. В причинах аварии разбираются местные правоохранители.

Детали ДТП в Чехии

В одном из микроавтобусов ехала группа из шести украинцев. Местная полиция подозревает водителя в ДТП: по словам очевидцев, автобус ехал зигзагами, а затем выехал на встречную полосу. И столкнулся с фурой лоб в лоб, пишет СМИ.

"Он ехал прямо на меня, там некуда было повернуть. Все произошло за считанные секунды", - описывает водитель грузовика.

"Двигался как взбалмошный на своем "транзите". Сначала я думал, что он хочет обращать, но потом понял, что он не идет в поворот, а просто врезается в фуру, а потом у нас", - рассказал водитель другого автомобиля, который также пострадал после аварии.

Кроме погибших, в ДТП пострадали три человека. Раненая женщина загадочно скрылась с места ДТП: из-за стресса она сбежала через поле. На следующий день ее нашли в почти 200 км от места аварии и доставили в больницу на обследование.

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Автор: Юрий Годован