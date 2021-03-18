Двое пострадавших пассажиров также были пьяны.

На въезде в Киев возле села Чайки сегодня утром произошла смертельная авария.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на житомирской трассе водитель Volvo, находясь в нетрезвом состоянии, на высокой скорости влетел в фуру. Та как раз остановилась на светофоре.

"Водитель погиб мгновенно, двоих пассажиров извлекали спасатели ГСЧС, спецотряд САРЗ. Двое пассажиров не получили тяжёлых травм и ходили пили пиво...", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в салоне авто нашли много бутылок со спиртным, а от пострадавших исходил явный запах алкоголя.

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Автор: Юрий Годован