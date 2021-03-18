ДТП под Киевом / dtp.kiev.ua
На въезде в Киев возле села Чайки сегодня утром произошла смертельная авария.
Как сообщает dtp.kiev.ua, на житомирской трассе водитель Volvo, находясь в нетрезвом состоянии, на высокой скорости влетел в фуру. Та как раз остановилась на светофоре.
dtp.kiev.ua
"Водитель погиб мгновенно, двоих пассажиров извлекали спасатели ГСЧС, спецотряд САРЗ. Двое пассажиров не получили тяжёлых травм и ходили пили пиво...", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в салоне авто нашли много бутылок со спиртным, а от пострадавших исходил явный запах алкоголя.
dtp.kiev.ua
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Киеве пьяный пассажир такси во время поездки загнал водителю нож в грудь
- В Киеве пьяный водитель устроил смертельное ДТП: погибли два человека (видео)
- Смертельное ДТП в Киеве: пьяному водителю-виновнику сообщили о подозрении
- В Киеве пьяный водитель въехал в припаркованную машину и лег "отдыхать" (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram