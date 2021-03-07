В Польше потерпел страшную аварию автобус с украинцами / Nowiny 24, Łukasz Solski
По состоянию на утро 7 марта в больницах находится 28 человек, пострадавших в аварии автобуса «Познань-Херсон» в Польше. Девять из них в тяжелом состоянии.
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Об этом сообщается в сводке ГСЧС. Отмечается, что в аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.
При содействии дипломатов 24 человека отправлены в Украину.
ДТП с украинцами в Польше: что произошло
- Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.
- По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.
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