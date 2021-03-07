В аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.

По состоянию на утро 7 марта в больницах находится 28 человек, пострадавших в аварии автобуса «Познань-Херсон» в Польше. Девять из них в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщается в сводке ГСЧС. Отмечается, что в аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.

При содействии дипломатов 24 человека отправлены в Украину.

ДТП с украинцами в Польше: что произошло

Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

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Автор: Дмитрий Захаров