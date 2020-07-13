Полиция задержала водителя, спровоцировавшего ДТП в Киеве с четырьмя погибшими (видео)

Погибли двое взрослых и двое детей.

Полиция задержала водителя, спровоцировавшего ДТП в Киеве с четырьмя погибшими.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе.

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На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи.

Предварительно установлено, что водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, двигавшимся впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". Водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, мальчика 2006 года рождения, доставили в больницу.

Как отметили в полиции, 39-летний водитель автомобиля "Мерседес" задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

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