Движение на участке затруднено.

Во вторник, 13 апреля, в селе Мытница Васильковского района под Киевом на Одесской трассе водитель микроавтобуса на скорости въехал в отбойник, в результате чего авто перевернулось.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Читайте такжеПод Киевом перевернулся грузовик с опасным грузом, трассу перекрыли (фото)Отмечается, что по предварительным данным, водитель мог заснуть за рулем, что и стало причиной аварии. Он погиб на месте происшествия.

«Не справился с управлением, выбил бетонный отбойник и перевернулся на бок, вылетев на встречную полосу», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все подробности аварии, движение затруднено.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц