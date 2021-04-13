Во вторник, 13 апреля, в селе Мытница Васильковского района под Киевом на Одесской трассе водитель микроавтобуса на скорости въехал в отбойник, в результате чего авто перевернулось.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Читайте такжеПод Киевом перевернулся грузовик с опасным грузом, трассу перекрыли (фото)Отмечается, что по предварительным данным, водитель мог заснуть за рулем, что и стало причиной аварии. Он погиб на месте происшествия.
«Не справился с управлением, выбил бетонный отбойник и перевернулся на бок, вылетев на встречную полосу», – говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все подробности аварии, движение затруднено.
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