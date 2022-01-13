Возле детей круглосуточно дежурят их бабушки.

Медики борются за жизнь двойняшек, выживших в страшной аварии недалеко от Харькова. Трехлетняя Юля имеет перелом бедра и многочисленные ушибы, а состояние ее брата Дениса тяжелее.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас пострадавший в результате ДТП мальчик находится в коме, он перенес уже две операции. Ребенку вырезали селезенку. Его состояние тяжелое. Врачи никаких прогнозов не дают.

Состояние его сестры медикам удалось стабилизировать, но ее ждет длительная реабилитация. У нее сильно повреждены тазобедренные суставы.

Читайте такжеПолицейские на вертолете привезли маленькой пациентке со Львова новую печеньНакануне на кольцевой дороге легковушка вылетела на встречку и врезалась в такси. Таксист вез свою семью. Он с женой погиб на месте, скончался и водитель легковушки.

Двойняшки ехали на заднем сиденье без автокресел. Сейчас возле детей круглосуточно дежурят их бабушки.

Как сообщал УНИАН, водитель Kia Optima, который стал виновником смертельного ДТП под Харьковом, неоднократно был пойман на нетрезвом вождении. Впрочем, суды им так и не занялись.

Вас также могут заинтересовать новости: