В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте. Еще одна женщина умерла в карете скорой помощи, ей было 60 лет.

У одной из погибших в результате дорожного транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром на Окружной дороге в Киеве, остались двое маленьких детей.

Об этом сообщает Апостроф TV.

23-летнего мужчину, который находился за рулем такси, задержали. Драгер показал, что алкоголя в крови водителя не было. По одной из версий, мужчина уснул, когда ехал с рабочей смены.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте. Еще одна женщина умерла в карете скорой помощи, ей было 60 лет.

По словам мужа погибшей пожилой женщины, она работала учительницей и ждала транспорт, чтобы добраться на работу.

Знакомый второй умершей женщины рассказал, что ее муж работает на почте. Без мамы остались двое маленьких детей.

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Сообщалось, что аварию совершил таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск.

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

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Автор: Денис Прядко