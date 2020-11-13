У одной из погибших в результате дорожного транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром на Окружной дороге в Киеве, остались двое маленьких детей.
Об этом сообщает Апостроф TV.
23-летнего мужчину, который находился за рулем такси, задержали. Драгер показал, что алкоголя в крови водителя не было. По одной из версий, мужчина уснул, когда ехал с рабочей смены.
В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте. Еще одна женщина умерла в карете скорой помощи, ей было 60 лет.
По словам мужа погибшей пожилой женщины, она работала учительницей и ждала транспорт, чтобы добраться на работу.
Знакомый второй умершей женщины рассказал, что ее муж работает на почте. Без мамы остались двое маленьких детей.
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Сообщалось, что аварию совершил таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск.
По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.
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