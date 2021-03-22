Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП.

В Николаевской области в результате столкновения легковушек погибли двое несовершеннолетних, а еще двое взрослых получили травмы.

Читайте такжеВ Одессе при тушении пожара погиб спасательОб этом сообщили в ГУ НП в Николаевской области.

Около 16:15 на 134 км автодороги Р-75 «Тимково-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка» произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель другого автомобиля и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

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Автор: Светлана Закелова