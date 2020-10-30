В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно, экспресс-исследование не выявило у водителя, который стал причиной ДТП на Майдане Незалежности, признаков алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры Facebook.

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Отмечается, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту масштабного ДТП со смертельным исходом, которое произошла в центре Киева (часть 3 статьи 286 УК Украины).

«По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover, потеряв контроль за управлением, выехал на пешеходную зону Майдана Незалежности, где въехал в толпу людей, после чего на проезжей части улицы Крещатик протаранил несколько автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четыре получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о задержании 65-летнего водителя в порядке статьи 208 УПК Украины.

«Предварительно, экспресс-исследование не выявило у него признаков алкогольного опьянения», - заявили в прокуратуре.

ДТП на Майдане: что известно

Авария произошла около 16 часов. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан и въехал в толпу людей, а затем выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

В МВД рассказали, что водитель якобы не справился с управлением из-за того, что потерял сознание. Ранее ему провели операцию на сердце (стентирование).

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Автор: Татьяна Поляковская