На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий, на Запорожском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Херсонском направлении обороняется и усиливает группировку войск.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 6:00.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорое, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оборудуют оборонительные рубежи и позиции, ведут разведку.

Кроме того, вчера противник нанес по Украине 10 ракетных и 33 авиационных удара, осуществил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области", - отметили в Генштабе.

Подчеркивается, что угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется.

На Северском направлении враг осуществил артиллерийские и минометные обстрелы шести населенных пунктов, на Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 10 районы населенных пунктов.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 11 населенных пунктов.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского Луганской области и Терны, Ямполевка и Лиман в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись 18 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли там по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

"На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Осуществил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Осуществил артиллерийские обстрелы районов свыше 15 населенных пунктов, находящихся рядом с линией столкновения.

Война в Украине: ситуация на фронте

На фронте в Украине продолжается тяжелая борьба с оккупантами. Российские войска несут немалые потери. Так, накануне стало известно, что в Донецкой области украинские пограничники и военные из полка "Черных запорожцев" уничтожили инженерную группу рашистов.

В обзоре аналитиков ISW указывается, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрых темпов военных операций в несколько будущих недель.

Ранее они сообщали, что украинские воины усилили контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово-Кременная.

3 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация на фронте. По его словам, "наиболее горячо, наиболее болезненно" сейчас на Донетчине.

Вас также могут заинтересовать новости: