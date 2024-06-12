Мужчина, к которому приехала "скорая", вызвал ее по дороге в военкомат.

В Одессе между работниками Киевского районного ТЦК и СП и работниками "скорой" вчера произошла стычка рядом с военкоматом из-за того, что из помещения несколько часов не выпускали медбригаду, которая прибыла для оказания медицинской помощи.

Во время "разборок" представители скорой помощи заявили, что имеют проблему из-за бронирования от мобилизации. Резонансное событие сегодня прокомментировали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

В частности, в центре уверяют, что сейчас все бригады скорой помощи работают в штатном режиме. Всего в Одесской области есть 187 таких бригад и все они действующие.

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Кроме того, сейчас решается вопрос о бронировании медиков.

"Сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и подаются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен", - заявили в центре.

Также говорится, что на данном этапе "конфликт исчерпан", а окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы.

Расследование инцидента начала Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона по факту ч. 4 ст. 296 УК Украины, (хулиганство).

"Предварительно установлено, что 11 июня для установления степени годности к военной службе в РТЦК доставлен военнообязанный, который по дороге вызвал себе карету скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре говорят, что в дальнейшем между медицинским работником и представителем Киевского РТЦК и СП возник конфликт, в котором пострадали обе стороны.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего будет дана правовая оценка действий всех участников конфликта.

Расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Драка рядом с военкоматом в Одессе

11 июня в соцсетях появилось сообщение о том, что в Одессе к Киевскому ТЦК и СП, что на улице Филатова, подъехали машины скорой помощи с включенными сиренами. Местные Телеграмм-каналы распространили видео, на котором - столкновение между людьми в военной форме и сотрудниками службы "103". Драка произошла с применением палки и газового баллончика.

Впоследствии стало известно, что бригады "скорой" на служебных машинах приехали освобождать коллег, которые ранее туда прибыли для оказания медицинской помощи, и оказались в "заложниках". В частности, фельдшер Богдан Величко рассказал, что получил вызов в ТЦК, а по приезду увидел мужчину, который жаловался на головную боль, тошноту и тому подобное. По словам Величко, военные не позволяли везти пациента в медицинское учреждение и в отношении медиков применили физическое насилие. Затем пациент отказался от госпитализации, а бригаду, которая уже собиралась покинуть территорию военкомата, остановили представители ТЦК и сказали, что будут проверять их документы и установить статус.

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что в военкомат был доставлен мужчина, который отказался группе оповещения предоставить документы, удостоверяющие его личность и тому подобное. Его доставили в военкомат для обновления учетных данных, а через час туда приехала "группа людей в медицинской одежде" на автомобиле скорой медицинской помощи. Медики хотели госпитализировать этого гражданина, ссылаясь на диагноз, который не был подтвержден военно-врачебной комиссией. Также в ТЦК говорят, что бригада "скорой" отказалась предоставить документы, которые бы подтвердили ее принадлежность к системе здравоохранения.

По данным областного ТЦК и СП, на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли неизвестные гражданские, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.

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