Случай произошел в Сумах. В город мужчина приехал из Полтавы на учебу. Вместе со своим другом он пригласил 15-летнюю девушку на свидание, где между ними произошел половой акт.

Государственное бюро расследований задержало правоохранителя, который в Сумах склонил несовершеннолетнюю девушку к половым отношениям.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Бюро. Отмечается, что это случилось 14 июня.

"По предварительной информации, 15-летняя девушка в сети Интернет познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Затем, они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и состоялся половой контакт", - рассказали в ГБР.

Как установили работники Бюро, мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сум на учебу в один из вузов.

Так, в рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства инцидента с несовершеннолетней.

Сейчас один фигурант задержан. Ему сообщено о подозрении по факту половых сношений с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Случаи сексуального насилия - преступление правоохранителей в Кагарлыке

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая 2020 года в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залога. Впоследствии их уволили из полиции.

24 мая 2023 года Обуховский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлицкого отделения полиции, которые в течение 2020 года систематически пытали людей и изнасиловали женщину. Суд назначил экс-начальнику уголовной полиции и оперуполномоченному наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Следствие выявило ряд случаев пыток в этом участке. В частности, в январе 2020 года обвиняемые, с целью получения признательных показаний за вероятное совершение краж, наносили двум потерпевшим телесные повреждения, вывозили их в багажнике за окрестности города и пытали электрическим током. После этого их приковали наручниками к батарее в коридоре, где пострадавшие находились до следующего дня.

Вас также могут заинтересовать новости: