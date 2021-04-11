В Шевченковском районе города Киева, по улице Симона Петлюры, произошел самовольный снос исторического здания, а именно – дома Уткина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В связи с этим Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации.
Сведения об этом факте 10 апреля 2021 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (Самоуправство).
В рамках уголовного производства проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцы и истребованы разрешительные документы по выполнению строительных работ.
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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций.
Напомним, домом конца 19 века владел купец 2-й гильдии Иван Яковлевич Уткин, который занимался продажей масляных красок.
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