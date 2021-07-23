Доцент кафедры одного из вузов Киева развращал 12-летнюю внучку своей знакомой. Правоохранители задержали педофила.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, 54-летний мужчина познакомился с 12-летней девочкой во время отдыха на Русановском пляже. Он выпытал номер мобильного телефона ребенка, и переписывался с девочкой в мессенджере.
"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетний фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Кривом Роге мужчина посадил 7-летнего сына сожительницы на цепь (фото)
Мужчина убедил девочку, что их общение должно оставаться тайной, а также пригрозил, что у нее отнимут телефон и накажут, если она кому-то скажет. Спустя какой-то время девочка рассказала обо всем маме, которая сразу же обратилась в полицию
Педофилу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как ранее сообщал УНИАН, 6 июля в Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в изнасиловании. На следующий день беглеца удалось задержать. Он сути просидел в трубе.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности со стороны работников Подольского управления полиции, из которого вчера убежал педофил.