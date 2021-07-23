Педофилу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Доцент кафедры одного из вузов Киева развращал 12-летнюю внучку своей знакомой. Правоохранители задержали педофила.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 54-летний мужчина познакомился с 12-летней девочкой во время отдыха на Русановском пляже. Он выпытал номер мобильного телефона ребенка, и переписывался с девочкой в мессенджере.

"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетний фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.

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Мужчина убедил девочку, что их общение должно оставаться тайной, а также пригрозил, что у нее отнимут телефон и накажут, если она кому-то скажет. Спустя какой-то время девочка рассказала обо всем маме, которая сразу же обратилась в полицию

Педофилу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июля в Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в изнасиловании. На следующий день беглеца удалось задержать. Он сути просидел в трубе.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности со стороны работников Подольского управления полиции, из которого вчера убежал педофил.

Автор: Анастасия Горбачева