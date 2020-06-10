Дело Стерненко: прокуратура закрыла дело против погибшего фигуранта – СМИ

По данным адвоката Станислава Свириденко, производство в отношении Кузнецова было закрыто 10 июня в связи с его смертью.

Прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка и погиб от ранений, нанесенных активистом.

Об этом УП сообщил адвокат Станислав Свириденко.

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По его данным, производство в отношении Кузнецова было закрыто 10 июня в связи с его смертью. Ему, а также второму вероятному напавшему ранее объявили подозрение в хулиганстве.

Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова. По словам адвоката, защита намерена оспаривать постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка – "в связи со смертью".

В свою очередь адвокат Стерненко сказал, что не видел постановления о прекращении производства, поэтому не стал комментировать эту информацию.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений.

В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование. В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, совершивших на него нападение в 2018 году, - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

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