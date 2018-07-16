СМИ рассказали о рынке "титушек", которых нанимают для избиения общественных активистов (видео)

В Украине существует тайный черный рынок услуг "титушек", где информация от заказчиков до потенциальных исполнителей распространяется за считанные минуты, и там можно найти не только тех, кто умеет бить.

Сильно возмущаться действиями чиновников, производителей и нечестных застройщиков в Украине стало опасно: общественных активистов не просто бьют, а пытаются убить.

Каждый избитый или изрезанный обвиняет собственных противников, а полиция ищет бытовые корни и личную неприязнь, говорится в сюжете ТСН.Тыждень.

Больше месяца назад в селе на Харьковщине нашли повешенным местного активиста-эколога. Парню было всего 23 года. Что с ним произошло на самом деле - полиция до сих пор не сказала. Возмущенные односельчане поставили руководству чугуевского отдела полиции ультиматум: если до 20 июля не будет хоть каких-то результатов расследования, пойдут в Харьков к областным начальникам.

Несколько месяцев назад толпа с ножами и молотками посреди тихого столичного Подола догнала парня с проукраинской символикой на футболке. Ему удалось отбиться, но его ранили ножом. Активиста зовут Дмитрий Вербич и три года назад он защищал Донецкий аэропорт.

Нападавших на Вербича поймали через несколько дней - они приехали из России и говорят, что напали на Дмитрия исключительно из-за рисунка на футболке.

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Тогда считалось, что это нападение - нелогичная случайность. Однако с тех пор нападения на проукраинских активистов стали печальной нормой. Наибольшая концентрация нападений - в Харькове и Одессе.

На Светлану Подпалую напали возле дома среди бела дня, когда она несла игрушки своим детям. Видео снимали через несколько часов после нападения. Светлана - известная в Одессе экологическая активистка, которая борется против незаконных застроек. Позже выяснилось, нападавших было двое. И сама схема нападения – один бьет, а еще один или двое на подстраховке.

Столичный активист Евгений Карась давно борется с такими исполнителями. По его словам, существует вполне тайный черный рынок таких услуг, где информация от заказчиков до потенциальных исполнителей распространяется за считанные минуты.

"Если это коррупционер, он находит кого-то в охране. В охранные фирмы обращаются за такой услугой. Он ставит задачу, дает 5 тысяч долларов. На реализацию доходит "титушкам" 500-1000 долларов. То есть идет три посредника каждый из которых забирает себе чуть ли не половину суммы. Те, кто в это втянуты, ярко и динамично обмениваются между собой информацией: репутация заказчика, насколько хорошо платит, насколько трудные задачи ставит", - утверждает Карась.

Так, "титушки" жестко избили харьковского журналиста и активиста Дмитрия Булаха. Он попал в больницу с переломами ребер и сотрясением мозга. Нападавших задержали, но заказчик нападения до сих пор неизвестен. "По моей инсайдерской информации заказчик относится к бывшим правоохранителям - организация, которую я возглавляю, написала несколько материалов об этом заказчике", - добавил Дмитрий Булах.

Дмитрий понимает - нападение может повториться, ведь на черном рынке "титушек" среди исполнителей можно найти не только тех, кто умеет бить. Сегодня активистам грозит нечто гораздо хуже.

Сколько на этом рынке стоит жизнь активиста? Сергей Стерненко - "чемпион" среди активистов по количеству пережитых приступов. После третьего нападения он ходит исключительно с охраной. Ее предоставило не государство, которую Сергей просил по защите трижды. Охранники, которых в кадре не видно - это подарок от друзей, потому что последний раз Сергея и его девушку Наталью могли зарезать. "В какой-то момент я выставил левую руку вперед и почувствовал, что мне ее порезали. А дальше я начал отмахиваться ножом, который скорее всего или выбил, или перехватил", - рассказал активист.

Сергей и Наталья говорят, что нападавших было двое. Один из них умрет просто в кадре, не дождавшись скорой. Другой - также ранен - гуляет на свободе как свидетель. Раненому ножом Сергею фактически отказались оказывать помощь одесские медики. Его выписали из больницы с зашитой рукой. Друзья перевезли его в Киев, где сделали еще две операции.

Сергей подозревает – его будут пытаться обвинить в умышленном убийстве.

В каждом из этих преступлений местная полиция нашла или продолжает искать бытовые или личные мотивы. Ни один из этих случаев не квалифицируется как покушение на журналиста или общественного деятеля. Хотя все жертвы нападений активно боролись против местных строительных магнатов и олигархов, которые фактически контролируют их города.

Бывший офицер уголовного розыска Владислав Сердюк уверяет - несмотря на различные способы нападений все дела могут объединить деньги. Финансово-политические группы, которые контролируют города юга и востока государства, теряют огромные деньги и готовы на все, чтобы избавиться от активистов.

Такого нашествия нападений уже не объяснишь простыми локальными разборками. После того, как в руки журналистов попал так называемый список Бабченко, совсем не удивит существование "региональных списков". Тогда местные коррупционеры, которые заказывают избиения и покушения, это лишь исполнители в большой игре.

"Это психологическая спецоперация. Местная коррупция - это просто чтобы заинтересовать конкретных исполнителей. Коррупция и российские интересы идут вместе. Коррупция является лучшим агентом Путина в Украине", - убежден член парламентского Комитета по вопросам противодействия коррупции Егор Соболев.

"Реванш промосковских сил и местного сепаратизма может иметь две формы - военную и политическую. В случае возможной оккупации севера и юга именно активисты - это будущие организаторы проукраинского подполья. Неизвестно, будет ли иметь место прямое военное вторжение, но зачистить юг и восток Украины от проукраинских активистов очень выгодно именно сейчас, перед началом избирательной компании. Зачистка активистов, которая косвенно выгодна местным "смотрящим", может координироваться из единого центра - того, что на красной площади, под рубиновыми звездами. А это значит, что готовиться к возможным нападениям нужно всем", - говорится в сюжете ТСН.Тыждень.