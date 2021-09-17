Соседи убеждают, что семья казалась вполне нормальная.

Подозреваемый в убийстве собственного 3-летнего сына, которого нашли мертвым с пакетом на голове в лесополосе в Сумской области, дал показания и признался в совершенном преступлении.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мать погибшего Алексея заявила, что у ее мужа были психические расстройства. Хотя, по утверждению дирекции садика, который посещал ребенок, признаков болезней взрослый не имел. Также педагогам неизвестно о справках, которые подтверждали бы какие-то расстройства у мужчины.

Соседи убеждают, что семья казалась вполне нормальная. Мать Алексея ухаживала за самым младшим ребенком, поэтому мальчика покидала на мужа.

"Детей он всегда на руках носил. Такая семья была – ни крика, ничего", – считают знакомые семьи.

Приветливо об отце отзываются и в садике, поскольку именно мужчина постоянно забирал Алексея домой. А вот сам подозреваемый признался, что уже давно обдумывал убийство сына.

"Это уже давно назревало, еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не искалечил, чуть не разбил голову", - заявил мужчина.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Эксперты устанавливают причину смерти Алексея. В день, когда нашли его тело, мальчику должно было исполниться 4 года.

Подробности трагедии

Тело маленького Алексея обнаружили в лесополосе неподалеку Глухова Сумской области в ходе масштабной поисковой операции.

Известно, что его отец перед трагедией забрал ребенка из садика и исчез на сутки.

В полиции уточнили, что мужчина вывез ребенка в лес, связал ему руки и набросил на голову пакет. После смерти Алексея тот уехал домой.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Автор: Виолетта Орлова