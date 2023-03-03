Основная цель новосозданного в Украине движения - провокация массовых собраний для дальнейшего физического противостояния.

Начиная с 27 февраля, в разных регионах Украины состоялось более 40 собраний молодежи, приверженной движению ЧВК "Редан". Накануне они даже пытались собраться возле одного из столичных ТРЦ. Впрочем на месте была полиция, столкновений она не допустила, но забрала на разговор в участки более 10 участников ЧВК.

Как объясняется в сюжете "Сніданку з 1+1", название субкультуры связано с японскими комиксами. Одного из главных персонажей зовут Редан. Подростки носят черную одежду и изображения пауков, подражая символике игры. Капитан полиции, главный инспектор Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Роксолана Семирякова объяснила, как аниме-группы связаны с частной военной кампанией.

По ее словам, основная цель новосозданного в Украине движения - провокация массовых собраний для дальнейшего физического противостояния. То есть все делается для того, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Семирякова видит в этом российский "след", ведь 22 февраля такие собрания были в РФ, тогда в результате столкновения двое подростков погибли.

"Именно после этого российские спецслужбы начали использовать эту ситуацию как определенную модель для провокаций и беспорядков внутри нашей страны для дестабилизации с привлечением детей", — пояснила представительница полиции.

Семирякова рассказала, что подростков собирают с помощью различных интернет-ресурсов. Поэтому родителям нужно быть в доверительных отношениях с детьми, чтобы заметить изменения в их поведении. Главный инспектор Управления ювенальной превенции Нацполиции объяснила, что детей привлекает хайп на таких собраниях, там они получают необходимое внимание, которого ей не хватает.

Правоохранительница убеждена, что "Редан" не станет массовым в Украине, ведь киберполиция блокирует связанные с этим движением каналы в сети. По ее словам, полиция сейчас проводит пояснительные мероприятия в учебных заведениях по опасности такого движения.

Что такое ЧВК"Редан"

ЧВК "Редан" - это агрессивная молодежная субкультура, которая занимается массовыми драками. Движение зародилось в России, где подростки устраивали беспорядки в торговых центрах.

Члены ЧВК "Редан" собираются в большие группы и устраивают массовые драки с национальными меньшинствами или представителями других субкультур.

УНИАН разобрался, чем характеризуется эта субкультура и нужно ли родителям подростков бить тревогу.

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