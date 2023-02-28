Украинцы обеспокоены появлением новой субкультуры ЧВК "Редан" среди подростков.

Украинцы, и особенно родители подростков, беспокоятся из-за появления в Украине новой молодежной субкультуры ЧВК "Редан". Представители этой субкультуры собираются в группы из десятков человек и устраивают массовые драки. Собрания агрессивной молодежи уже заметили в Харькове, Киеве, Львове и других областных центрах. Полицейские считают, что субкультура пришла к нам из России.

УНИАН разобрался, чем характеризуется эта субкультура, и нужно ли родителям подростков бить тревогу.

Что такое ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" - это агрессивная молодежная субкультура, которая занимается массовыми драками. Движение зародилось в России, где подростки устраивали беспорядки в торговых центрах. По сообщениям российских СМИ, 24-25 февраля было задержано около 300 несовершеннолетних. А 27 февраля движение впервые заметили в Украине.

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Глава управления нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко показал, как в Телеграме распространялись сообщение с призывом участвовать в "сходках" ЧВК "Редан" в Киеве. Полиция подозревает, что сообщения могли рассылаться из России, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Субкультура скорее всего вдохновлена популярным японским подростковым аниме Hunter x Hunter, где была бандитская группировка "Редан".

Члены группировки носят черную одежду с изображением пауков и используют специфичный сленг. Они называют себя "паучками" и выступают против футбольных фанатов, мигрантов и темнокожих. Члены ЧВК "Редан" собираются в большие группы и устраивают массовые драки с национальными меньшинствами или представителями других субкультур.

Нужно ли родителям беспокоиться из-за ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" - далеко не первая и не единственная субкультура, которая занимается драками и хулиганством. Подобные движения всегда были и всегда будут среди подростков из не очень благополучных семей. К примеру, можно вспомнить такие субкультуры, как "оффники" или "стрейт эдж".

Родителям важно помнить, что распространение таких субкультур - это не причина, а следствие психологических и семейных проблем у подростков. Ребенок из семьи, где его уважают и выслушивают, вряд ли заинтересуется таким агрессивным движением.

Если подросток заинтересовался ЧВК "Редан" - это повод откровенно поговорить с ним и вместе посетить детского психолога. Подросток должен чувствовать, что вы его поддержка, а не враг.

Также родителям не стоит бить тревогу, если подросток смотрит аниме. Аниме само по себе не делает ребенка агрессивным и непослушным, если у него нет семейных проблем. Это всего лишь вид искусства, который смотрят миллионы людей по всему миру.

Родителям и правоохранительным органам определенно нужно наблюдать за движением ЧВК "Редан". Но и поддаваться общественной панике не нужно. Просто любите своих детей и выстраивайте доверительные отношения с ними.

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