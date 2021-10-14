Сообщается, что полиция даже не пыталась прекратить конфликт.

Утром 14 октября в селе Новоживотов Винницкой области между сторонниками ПЦУ и УПЦ возле храма произошел конфликт. Столкновения верующих засняли на видео.

Ролик опубликовали в группе "Вартові еспресо" в Facebook.

Отмечается, что полиция в конфликт не вмешивалась и не пыталась его прекратить.

"Руки забрал!", "Вы что делаете?!", "Что происходит!?", "Что за дела?!" – выкрикивал кто-то из толпы.

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В целом же противостояние между группами верующих в селе началось в 2020 году – когда храм заняла Православная церковь Украины. Утром 14 октября представители УПЦ собрались возле храма в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Как известно, в январе 2019 года Православная церковь Украины получила томос о предоставлении автокефалии.

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Автор: Катерина Шварц