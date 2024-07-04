Кроме того, супруги занимались изготовлением и продажей фиктивных удостоверений волонтеров.

Супругов экс-служащих Красного Креста разоблачили в присвоении гуманитарной помощи на почти 3,6 миллиона гривен и продаже фиктивных удостоверений волонтеров.

Как сообщается в Telegram Полиции Киева, экс-руководитель одной из районных организаций "Общества Красного Креста Украины" подделала акты приема-передачи гуманитарной помощи для внутренних переселенцев и медучреждений от одного из благотворительных фондов.

В составе помощи были: продукты питания, средства гигиены, а также медицинское оборудование. Недостачу обнаружили во время проведения инвентаризации. Кроме того, правоохранители разоблачили в преступной деятельности ее мужа - экс-волонтера той же гуманитарной организации, который изготавливал фиктивные удостоверения волонтеров за 1300 гривен. Следователи установили трех человек, которые воспользовались такой "услугой".

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Во время обысков правоохранители изъяли пакеты с гуманитарной помощью на сумму более миллиона гривен, деньги, автомобиль, более 150 поддельных удостоверений и другие вещественные доказательства.

Экс-служащей объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, экс-служащему - по ч. 2 ст. 190, ч. 3 и 4 ст. 358, ч. 1 ст. 445 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Следовательно, женщине может грозить до 12-ти лет лишения свободы, а ее мужу до 3-х.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что речь идет о бывшей главе Печерской райорганизации Красного Креста. Отмечается, что исчезли не только продуктовые наборы, но и постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы.

"Во время обысков по месту жительства экс-руководительницы, в офисе и автомобиле обнаружена и изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 миллиона гривен. Она передана для хранения в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины", - отметили в ОГПУ.

По данным Генпрокуратуры, у бывшего волонтера нашли документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, поддельные удостоверения волонтеров, а также амфетамин.

Скандалы вокруг Красного Креста

Как сообщал УНИАН, в прошлом году уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что полномасштабное нападение на Украину показало, что международная система защиты прав человека существует лишь на бумаге.

Украинские власти неоднократно критиковали Красный Крест за неспособность получить доступ к местам содержания украинских пленных. Особенно резонансным был случай с пленными в Еленовке, где после взрыва погибли десятки украинских бойцов.

Кроме того, Красный Крест попал в несколько скандалов, связанных с помощью оккупантам. Например, сообщалось о сборе средств для помощи семьям российских захватчиков.

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