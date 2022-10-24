Сбор средств направлен на оказание гуманитарной и адресной помощи семьям участников "специальной военной операции".

Организация Российский Красный Крест начала сбор средств для помощи семьям мобилизованных и российских военнослужащих.

Как сообщал председатель РКК Павел Савчук, организация в рамках общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" открыла сбор, который направлен на оказание гуманитарной и адресной помощи семьям участвующих в войне против Украины, которую Россия продолжает называть "специальной военной операцией".

В том числе программа предусматривает помощь семьям мобилизованных в рамках частичной мобилизации, начатой в РФ 21 сентября.

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"С запросами семей мобилизованных мы будем работать в индивидуальном порядке, для нуждающихся будут также формироваться гуманитарные наборы", – говорил Савчук.

24 октября сбор, объявленный в начале месяце, привлек внимание украинских соцсетей. Украинцы критиковали организацию и массово обращались к официальным страницам организации на разных платформах.

Реакция Международного комитета Красного Креста

В МККК открестились от этого сбора. Представитель Международного Комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии "Укринформу" объяснил, что этот сбор проводит "российский Красный Крест", а не "российская делегация Международного комитета Красного Креста".

По его словам, это разные организации, которые объединяют только общие принципы. Также он подчеркнул, что национальные общества Красного Креста абсолютно независимы в своей деятельности, своей инициативе и никоим образом не подчиняются и не отчитываются перед МККК.

"Существует движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Это - общая организация, которая имеет несколько составляющих. Одна из этих составляющих – это национальные общества Красного Креста, у них есть свои задачи. В каждой стране есть одно такое общество. .. И есть отдельно Международный комитет Красного Креста, у нас своя задача, мы работаем в зоне конфликта, наша миссия - помогать гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта или других ситуаций насилия. То есть, мы объединены только одним движением", – подчеркнул Власенко.

Аналогичное объяснение опубликовали на странице делегации МККК в Украине. Там подчеркнули, что МККК и любой Красный Крест/Красный Полумесяц в мире "являются разными организациями, автономными друг от друга", а компоненты движения имеют свои мандаты и задачи.

МККК и война в Украине

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2022 года украинские военные завершили оборону "Азовстали". Более 2,5 тысяч защитников Украины оказались в плену.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что когда защитники "Азовстали" выходили с завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни, здоровья наших воинов. В сентябре в МККК заявили, что якобы не гарантировали безопасность военнопленных, эвакуированных из Мариуполя.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные. Были убиты более 50 украинских защитников.

Украина добивалась того, чтобы представители МККК отправились в Еленовку, однако этого до сих пор не произошло.

13 октября Украина выдвинула ультиматум Международному комитету Красного Креста. Организации дали три дня для направления миссии в колонию в оккупированной Еленовке. 14 октября организация заявила, что "разделяет разочарование" от того, что не имеет доступа к украинским военнопленным.

15 октября новый президент МККК Мирьяна Эггер во время встречи с руководителем ОП Андреем Ермаком заявила, что Красный Крест будет продолжать требовать получения доступа к украинским военнопленным.

Однако уже 17 октября стало известно, что в МККК проигнорировали призыв Украины присоединиться к украинской делегации с целью осуществления попытки посещения колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам поездки украинской делегации на контактную линию в Запорожской области заявил, что Украина не видит готовности МККК работать над защитой украинских пленных.

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