Красный Крест оказался крайне неэффективной организацией, считает Лубинец.

Международный комитет Красного креста не решил проблемы в своей работе на фоне российского вторжения в Украину, несмотря на публичную критику из Киева. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

"Я не вижу изменений подходов, изменений направлений, изменений движений общения [Красного Креста] с Российской Федерацией. Я не вижу конкретных механизмов, как они, выполняя свой мандат, защищают права граждан Украины. Они этого не делают", – заявил омбудсмен.

Лубинец выразил мнение, что нынешняя война вскрыла общую неэффективность международной системы защиты прав человека. По его мнению, она оказалась "фикцией, которая существует только на бумаге".

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Украина критикует Красный Крест

Ранее Офис президента Украины неоднократно критиковал Красный крест за неспособность получить доступ к местам содержания украинских пленных в России и на оккупированных территориях. Особенно скандальным оказался случай с пленными в Еленовке, на оккупированной части Донбасса. Там в ходе странного взрыва погибли десятки пленных.

Кроме того, Красный крест попал в несколько скандалов, связанных с помощью оккупантам и их семьям. Так, в октябре стало известно, что российский Красный Крест начал сбор средств для помощи семьям российских военнослужащих.

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