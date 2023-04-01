Это должно произойти в ближайшие четыре месяца.

Руководство Украины в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандума) обязалась вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

Как указано в Меморандуме с МВФ, дедлайн на восстановление функции НАПК проверять декларации об активах установлен до конца июля 2023 года.

"Будет принят закон о восстановлении обязанностей государственных служащих (но не участвующих непосредственно в мобилизационных и военных действиях) подавать и раскрывать свои декларации об имуществе во время военного положения", - говорится в документе.

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Кроме того, в меморандуме содержится обязательство обеспечить автоматическое внесение информации из других связанных баз данных и реестров с сохранением обязательства чиновника относительно правдивого заполнения упрощенных деклараций в период действия военного положения (структурный маяк на конец октября 2023 года).

Меморандум с МВФ и новый кредит для Украины

Недавно МВФ одобрил кредит для Украины в размере $15,6 миллиарда. По словам экспертов, это максимальный кредит, который Фонд когда-либо выдавал стране, находящейся в состоянии высокоинтенсивной войны.

Ожидается, что первый транш в размере $2,7 миллиарда Украина получит уже в ближайшее время.

В меморандуме указывается, что Украина обязалась провести реформу пенсионной системы и системы соцобеспечения.

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