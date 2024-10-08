Злоумышленнице грозит три года тюрьмы.

Женщина, которая вчера в центре Одессы пыталась вывесить российский флаг, ранее попадала в поле зрения правоохранителей из-за кражи и мелкого хулиганства. Также, как утверждают местные жители, она была активной участницей антимайдана.

В региональном главке Национальной полиции рассказали, что инцидент с триколором, который женщина хотела установить на Европейской площади, произошел около 23:00. По данным очевидцев, неизвестная с российским флагом залезла на постамент, где раньше стоял памятник императрице Екатерине II, и высказывалась в поддержку страны-агрессора.

Ее личность полицейские установили, а вражеский триколор изъяли и приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Видео дня

Отмечается, что злоумышленница - 43-летняя жительница Одессы, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте. С женщиной работают полицейские и сотрудники СБУ.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос сообщения ей о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и избрании меры пресечения. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В то же время местные жители сообщают, что видели эту женщину в 2014 году - она была участницей так называемого антимайдана. В частности, депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов в эфире Киев24 рассказал, что помнит ее как довольно активную участницу пророссийского палаточного лагеря, который был развернут на Куликовом поле.

Проукраинский активист Демьян Ганул назвал имя подозреваемой. Это якобы Елена Чесакова - уроженка города Березовка Одесской области.

"Имеет квартиру в Киеве и Одессе... Также, вероятно, есть родственники в России", - написал он в Телеграм-канале.

Инцидент с триколором в Одессе - детали

Поздно вечером 7 октября неизвестная женщина пыталась повесить в центре Одессы российский триколор, но ей помешали случайные прохожие.

Видео с Европейской площади быстро разлетелось местными Телеграм-каналами. На нем женщина в солнцезащитных очках и спортивной одежде залезла на постамент, где когда-то стоял монумент "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II. Женщина развернула триколор и начала его цеплять. Ее заметили прохожие, которые начали требовать прекратить эти действия, бросая в нее бумажные стаканы с напитками. Впоследствии один из мужчин вырвал у нее из рук вражеский флаг. Женщина спорила с людьми и уверяла, что ракеты по Одессе запустила не Россия, а сейчас идет "гибридная война". Когда ее заставили снять очки, она сказала по-русски: "Ахмат" - сила, Россия - мощь, Аллаху акбар...". На место происшествия вызвали полицию.

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