На место вызвали полицию.

Вечером 7 октября женщина пыталась повесить в Одессе российский триколор, но ей помешали случайные прохожие. Незадолго до этого россияне ударили "баллистикой" по порту, убив человека.

Видео с Европейской площади быстро разлетелось по местным Telegram-каналам. На нем можно увидеть женщину в солнцезащитных очках и спортивной одежде, которая влезла на постамент, где когда-то стоял монумент "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II.

Женщина развернула триколор и начала цеплять к поверхности, но ее заметила компания молодежи. Люди кричали, требуя, чтобы она прекратила, а потом начали бросать в нее стаканы с напитками. Впоследствии один из мужчин вырвал у нее из рук вражеский флаг.

Видео дня

Одна из возмущенных женщин напомнила ей, что от российской ракеты только недавно погиб человек. Та в ответ начала спорить и уверять, что ракеты по Одессе запустила не Россия, а сейчас идет "гибридная война". Когда ее заставили снять очки, она сказала по-русски: "Ахмат" - сила, Россия - мощь, Аллаху акбар, Бог - один, ребята".

Какой-то человек сказал ей: "Тот, кто имеет душу и сердце, не лезет в эту грязь, идет война...". Но сторонница РФ начала спорить и с ним. Люди собирались сжечь триколор, но не сделали этого, а просто передали его правоохранителям. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, женщина уже дает показания.

Провокации в Украине 7 октября

Напомним, вчера утром российская захватническая армия атаковала Киев ракетами. Вскоре в сети появилось видео, на котором девушка восхваляет оккупантов и насмехается над людьми, которые направляются в укрытия. Полиция сообщила о ее задержании - она находилась в одном из заведений питания возле вокзала.

Также в Telegram-каналах распространяли видео, на которых мужчина рассказывал о неонацизме в украинской армии и называл "культом смерти" стелу с фотографиями и флагами погибших воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: