Россия ударила баллистикой по судну в Одессе: есть погибший и пострадавшие

Российские оккупационные войска ударили по Одессе баллистическими ракетами, попав в гражданское судно под флагом Палау.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате атаки на портовую инфраструктуру погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы.

Также пострадали пятеро иностранцев. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кипер добавил, что последствия нового российского преступления фиксируют правоохранители:

Видео дня

"Российские террористы в очередной раз пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области".

Вас также могут заинтересовать новости: