Мужчина приехал из Кривого Рога в Бучу к родственникам.

Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который помогал российской армии в Киевской области. Подозреваемый пытал украинцев в Буче.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам, патрулировал вместе с военными РФ, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, а сторонников Вооруженных сил Украины - пытал. За такие действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

62-летний предателя задержали в Днепропетровской области, где он скрывался после освобождения Киевской области от врага.

По данным следствия, в феврале он находился в Буче, где поддерживал оккупантов. Подозреваемый вместе с российскими военными патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных. Кроме того, он избивал и пытал людей, которые поддерживали ВСУ, сопротивлялись и не шли на сотрудничество с российскими военными.

По данному факту открыто производства по части 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность", части 2 статьи 111 "Государственная измена", части 2 статьи 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска у подозреваемого изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Мужчине объявили подозрение. Ему грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

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