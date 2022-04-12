Марченко и Егорова / Коллаж

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа. 

Список обнародован  на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

В частности, среди медийных личностей предателями Украины признаны:

  • Кирилл Вышинский
  • Игорь Гужва
  • Снежана Егорова
  • Андрей Ермолаев
  • Светлана Крюкова
  • Глеб Лешенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведева
  • Диана Панченко
  • Михаил Погребинский
  • Владимир Рогов
  • Алексей Романов
  • Александр Семченко

В ведомстве уточнили, что данный список будет расширяться. 

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами. 

Напомним, украинские креативщики совместно с Министерством культуры и информполитики объединились в информационный полк. Цель платформы — усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.

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