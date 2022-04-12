Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
В частности, среди медийных личностей предателями Украины признаны:
- Кирилл Вышинский
- Игорь Гужва
- Снежана Егорова
- Андрей Ермолаев
- Светлана Крюкова
- Глеб Лешенко
- Оксана Марченко
- Олеся Медведева
- Диана Панченко
- Михаил Погребинский
- Владимир Рогов
- Алексей Романов
- Александр Семченко
В ведомстве уточнили, что данный список будет расширяться.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
Напомним, украинские креативщики совместно с Министерством культуры и информполитики объединились в информационный полк. Цель платформы — усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.