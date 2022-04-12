Всего госпредателями объявлено 100 человек.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

В частности, среди медийных личностей предателями Украины признаны:

Кирилл Вышинский

Игорь Гужва

Снежана Егорова

Андрей Ермолаев

Светлана Крюкова

Глеб Лешенко

Оксана Марченко

Олеся Медведева

Диана Панченко

Михаил Погребинский

Владимир Рогов

Алексей Романов

Александр Семченко

В ведомстве уточнили, что данный список будет расширяться.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

Напомним, украинские креативщики совместно с Министерством культуры и информполитики объединились в информационный полк. Цель платформы — усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.

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