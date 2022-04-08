Также россияне обстреляли лодку с людьми, есть жертвы.

Российские оккупанты отметились очередной жестокостью в отношении мирных украинских граждан.

Детали инцидентов, произошедших неподалеку от Кривого Рога, рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул в видеообращении.

Первый случай произошел в одном из сел Херсонской области, недавно освобожденном от российской оккупации. Там изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку.

Другой вопиющий инцидент случился на берегу Каховского водохранилища в Криворожском районе. Там оккупанты расстреляли из "Градов" лодку с людьми, которые эвакуировались из оккупации.

"В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это - военное преступление! И это - Гаагский трибунал", - написал Вилкул.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что он может действительно характеризовать российскую армию как орков.