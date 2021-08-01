Правоохранители нашли окровавленного таксиста на Киевщине / фото t.me/KyivOperativ
В селе Крюковщина Киевской области ночью обнаружили окровавленного таксиста с несколькими ножевыми ранениями.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Мужчину без сознания нашли сотрудники Департамента охраны.
Сообщается, что пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.
"К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.
Правоохранители нашли окровавленного таксиста на Киевщине / фото t.me/KyivOperativ
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