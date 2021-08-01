В селе Крюковщина Киевской области ночью обнаружили окровавленного таксиста с несколькими ножевыми ранениями.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Мужчину без сознания нашли сотрудники Департамента охраны.

Сообщается, что пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.

"К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.