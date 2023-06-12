Экс-прокурору Владимиру Шапакину сообщено о подозрении в использовании поддельных документов и введении в заблуждение суда.

Новое подозрение объявлено одному из "бриллиантовых прокуроров", который пытался обманом вернуть изъятые правоохранителями у него в ходе обыска более 350 тысяч долларов.

Как информирует Офис Генерального прокурора, первому заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины сообщено о подозрении по фактам использования поддельных документов и введения в заблуждение суда или другого уполномоченного органа (ч. 4 ст. 358 и ч. 2 ст. 384 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в 2015 году его с сообщником разоблачили на взяточничестве в особо крупных размерах.

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В ГБР в свою очередь уточняют, что во время обысков были изъяты крупные суммы денег в разных валютах, а у его "коллеги" нашли 102 бриллианта.

Чтобы вернуть изъятое, в то время еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему задним числом фиктивный заем на 350 тысяч долларов. На основании поддельного документа правоохранитель подал в Генпрокуратуру заявление о возврате ему денег и получил отказ.

"В июле 2022 года, воспользовавшись ситуацией в Украине, экс-прокурор попытался обратиться в суд с теми же документами, но заявление осталось без рассмотрения. Получив уведомление суда о таком обращении ГБР провело экспертизу документов и пришло к выводу, что документ датированный 15 мая 2015 года на самом деле был выполнен в период 13-20 июля 2015 года (то есть еще до обысков)", - отмечают в ГБР.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн. во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл. , а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, более 60 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров"в суд.

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