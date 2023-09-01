На момент кровавой стрельбы в машине были двое несовершеннолетних детей мужчины от предыдущего брака.

Кровавая стрельба с участием патрульных в Днепре обрастает новыми деталями. Как узнали СМИ, у погибшего в результате инцидента Джумбери Силогава раньше были проблемы с законом связанные с оружием.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Силогава поднимал руку на своих бывших жен, однако уголовные дела уже закрыты.

"В 2022 году Силогава стрелял из автомата по стеклу автомобиля "Ягуар" (вероятно, его же и остановили патрульные в тот день - УНИАН), который принадлежит его экс-жене Наталье", - пишет издание.

Наталья и Джумбери расстались в апреле этого года, поскольку женщина узнала о любимой Татьяне Патинке. В тот роковой день, 29 августа, любовница Силогавы была с ним в машине и сопротивлялась полицейским.

По данным издания, Наталья и Джумбери делили общее имущество в судах. В день стрельбы мужчина забрал двух общих сыновей на отдых. Женщина не подозревала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

После стрельбы Наталья приехала за детьми и устроила ссору с любовницей экс-мужа.

Подробнее о любовнице Силогавы - Татьяне Патынке - мы рассказывали в материале.

Кровавая стрельба в Днепре

29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Авто, как показало видео с камер наблюдения, нарушало правила дорожного движения.

Когда патрульные остановили авто нарушителя, между правоохранителями и водителем возник конфликт. Видео, снятое одним из детей, находившихся в салоне, показало, что ответ на агрессивное поведение Силогавы полицейский применил оружие, мужчина погиб на месте.

Патрульный полицейский, который смертельно ранил человека после задержания авто, не признает себя виноватым. Суд отправил его под домашний арест.

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