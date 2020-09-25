Правоохранители получили информацию о падении самолета в 20:47.

Пресс-служба полиции Харьковской области опубликовала первые фото с места крушения военного самолета. В катастрофе погибли 20 человек, еще двое получили тяжелые увечия.

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Сообщается, что правоохранители получили информацию о падении самолета в 20:47. Свидетели сообщили, что на 530 километре трассы Киев-Чугуев рядом с дорогой упал самолет и сразу же загорелся.

На место событий выехала следственно-оперативная группа и руководства областного управления полиции, а также наряды ГСЧС,

Обстоятельства трагедии уточняются.

Крушение самолета в Чугуеве: первая информация

В Чугуеве Харьковской области разбился самолет.

Как сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту, которые проводили учебный полет.

По данным МВД, на борту находились 23 человека: 5 членов экипажа, 18 курсантов.

К настоящему моменту известно о 22 погибших.

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Автор: Дмитрий Захаров