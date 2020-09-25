Пресс-служба полиции Харьковской области опубликовала первые фото с места крушения военного самолета. В катастрофе погибли 20 человек, еще двое получили тяжелые увечия.
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Сообщается, что правоохранители получили информацию о падении самолета в 20:47. Свидетели сообщили, что на 530 километре трассы Киев-Чугуев рядом с дорогой упал самолет и сразу же загорелся.
На место событий выехала следственно-оперативная группа и руководства областного управления полиции, а также наряды ГСЧС,
Обстоятельства трагедии уточняются.
Крушение самолета в Чугуеве: первая информация
- В Чугуеве Харьковской области разбился самолет.
- Как сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту, которые проводили учебный полет.
- По данным МВД, на борту находились 23 человека: 5 членов экипажа, 18 курсантов.
- К настоящему моменту известно о 22 погибших.
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