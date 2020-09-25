Самолет разбился около 20:45

В аварии военного самолета возле Чугуева Харьковской области есть погибшие и выжившие.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал Кучер.

Крушение военного самолета Ан-26 под Чугуевым: что известно на данный момент

В Чугуеве Харьковской области около 20: 45 разбился военный самолет Ан-26.

По предварительной информации, на борту были 7 человек - пилот, трое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, трое помощников. По неподтвержденной информации, есть раненые и погибшие.

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Автор: Андрей Василюк