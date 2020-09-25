Возле Чугуева разбился самолет / скриншот

Читайте такжеКрушение самолета на Харьковщине: видео с места катастрофы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал Кучер.

Крушение военного самолета Ан-26 под Чугуевым: что известно на данный момент

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк