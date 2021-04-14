Женщина с месячным ребенком ехали в больницу, когда в них врезался другой автомобиль.

На объездной дороге во Львове в ДТП попала мать с младенцем - им срочно надо было на операцию.

Читайте такжеНа Волыни женщина родила за рулем автомобиля (видео)Как рассказали в патрульной полиции Львовской области, сегодня утром в милицию позвонила 29-летняя женщина и рассказала, что вместе с маленькой дочкой попала в аварию.

"Они направлялись на операцию с их одномесячным ребенком в больницу в пгт Брюховичи. На дороге было затруднение в движении, и все ехали медленно. Вдруг позади них водитель нарушил дистанцию и безопасную скорость - и въехал в их автомобиль", - рассказали в полиции.

По словам патрульных, мать была в отчаянии, так как на назначенное время уже опоздала, а доехать было больше нечем. Тогда полицейские немедленно посадили женщину с дочерью в служебный автомобиль и отвезли в медицинское учреждение, а затем вернулись на место ДТП и оформили аварию.

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Автор: Катерина Комолова