Судья полностью удовлетворил иск волынянина против местного ТЦК.

В Волынском окружном административном суде удовлетворили иск жителя Волыни, заявление которого о предоставлении отсрочки от призыва не рассмотрели в ТЦК, требуя его "личного присутствия". В результате в суде такое требование признали противоправным и обязали Территориальный центр комплектования и социальной поддержки рассмотреть заявление военнообязанного. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что в суд обратился военнообязанный житель Волынской области, который ухаживает за больной бабушкой. Поэтому он просил признать противоправной бездеятельность ТЦК, который отказался рассматривать заявление о предоставлении ему отсрочки от мобилизации, которую прислали по почте, требуя "личного присутствия".

В материалах дела говорится о том, что истец в апреле 2024 года обратился в ТЦК с заявлением о получении отсрочки. В частности мужчина предоставил 15 справок, подтверждающих, что он ухаживает за бабушкой.

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Однако на свое заявление он получил такой ответ от военкомата: "для внесения изменений в военно-учетный документ по его заявлению для предоставления отсрочки от призыва необходимо его обязательное присутствие в ТЦК".

Известно, что дело рассмотрел судья Виктор Мачульский, который исследовал материалы и аргументы сторон. Судья считает, что ни положениями Закона №2232-ХII, ни Порядком №1487 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов для решения вопроса об отсрочке. Сама по себе обязанность "лично уведомить" - не означает "лично прибыть" в ТЦК.

"Суд приходит к выводу, что истец, подав лично заявление и документы для решения вопроса о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, придерживался процедуры личного их представления", - подчеркнули в решении суда.

Поэтому судья полностью удовлетворил иск волынянина, признав противоправной бездеятельность ТЦК из-за непринятия решения после получения заявления на отсрочку. Также руководство военкомата обязали еще раз рассмотреть заявление истца. Решение еще можно обжаловать.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее начальник медицинской службы Тернопольского областного ТЦК, лейтенант медицинской службы Олег Фарион рассказал, когда нужно проходить медкомиссию повторно. Известно, что решения военно-врачебных комиссий действительны в течение года, а те, кто имели статус "ограниченно годный" должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля 2025 года.

Также стало известно, нужно ли повторно подавать документы на бронирование от мобилизации. По словам адвоката, процедура повторной подачи документов на бронирование во время военного положения требует некоторой подготовки.

"Чтобы упростить процедуру повторной подачи документов на бронирование от мобилизации, обратитесь в ТЦК и СП по месту регистрации для получения самой актуальной информации. Также стоит проконсультироваться с кадровой службой предприятия, которое имеет право на бронирование", - советует юрист.

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