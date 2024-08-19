В Украине каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь, а Волынский ТЦК этим нарушает права людей, подчеркнул омбудсмен.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на беззаконие ТЦК и СП на Волыни и отметил необходимость адвокатов, ведь каждый человек имеет право на защиту.

Об этом говорится на сайте Уполномоченного ВРУ.

Недавно в Волынском областном ТЦК и СП отреагировали на сюжет одного из волынских телеканалов о вмешательстве адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров.

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В ТЦК заявили, что такие процедуры имеют специфический характер и требуют знания специализированных аспектов, которыми обладают только уполномоченные лица и специалисты.

Также там добавили, что вмешательство посторонних лиц, в частности адвокатов, может нарушить объективность и независимость процессов мобилизации и медицинского осмотра, которые являются критически важными для национальной безопасности.

Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области прокомментировало данную ситуацию, напомнив, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права, даже в условиях военного положения.

Представительница Уполномоченного в Волынской области Юлия Спас направила соответствующее письмо в Волынский областной ТЦК и СП с целью разъяснения и недопущения нарушений прав граждан.

Также данную ситуацию прокомментировал заместитель председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Игорь Колесников, отметив, что "позиция Волынского ТЦК в отношении адвокатов не выдерживает никакой критики, а также может содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 397 УК - вмешательство в деятельность защитника или представителя лица".

Омбудсман Лубинец подчеркнул, что согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь.

В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно.

"Каждый свободен в выборе защитника своих прав, в том числе и военнообязанные. Ограничение такого конституционного права является недопустимым в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины", - подчеркнул Уполномоченный.

Как сообщалось ранее, украинцы жалуются на ТЦК более 150 раз в неделю.

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