Жителей 18 квартир поврежденного дома будут отселять.

Из-под завалов многоэтажного дома в Днепре, в который сегодня ночью попал вражеский "Шахед", достали тело мужчины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире", - заявил чиновник.

По его словам, поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются.

Видео дня

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов заявил, что, согласно выводам специалистов, жителей 18 квартир поврежденного дома придется отселить. Город обещает компенсировать им временную аренду жилья.

"В уцелевшей части состояние коммуникаций позволяет "закольцевать" воду, отопление, электричество и газ. Поэтому жители тех квартир смогут остаться дома", - отметил мэр.

Он добавил, что поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы относительно быстро отстроить разбитые секции и вернуть людям квартиры, даже с минимальным ремонтом.

Удар россиян по многоэтажке в Днепре - детали

Сегодня вечером в результате вражеского удара дроном-камикадзе типа "Шахед" по одной из многоэтажек в Днепре травмированы восемь человек. Под звалами спасатели разыскивали еще двух жителей дома - 96-летнего мужчину и женщину.

Вас также могут заинтересовать новости: