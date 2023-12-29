Видео с последствиями выложил очевидец в сеть. Данные об ударе подтвердил премьер-министр Украины.

Армия РФ утром 29 декабря запустила по Украине ракеты. По предварительным данным, враг попал в ТРЦ города Днепр.

Обновлено 09:27 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром подтвердил, что Россия ударила по ТРЦ в Днепре.

"Попадание в роддом и торговый центр в Днепропетровской области", - акцентировал он.

Также чиновник поблагодарил силы ПВО за сегодняшнюю работу.

Обновлено 09:08 По данным корреспондентов Суспільне, есть попадание по зданию родильного дома. В помещении выбиты окна.

Украинцы в сети публикуют кадры масштабного пожара. В частности, мужчина за рулем авто снял, как пылает здание.

По данным мэра города Бориса Филатова, есть пострадавшие и погибшие.

"Все местные службы полностью начеку и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - уточнил он.

Пока глава Днепровской ОВА Сергей Лысак событие не комментировал.

Первые последствия ракетной атаки РФ

Воздушная тревога в Украине до сих пор продолжается. По данным Киевской городской военной администрации, пострадало пять украинцев. Также фиксировали пожар на складских помещениях в Подольском районе столицы и падение обломков в Святошинском районе. Помимо этого, повреждено здание станции метро "Лукьяновская", заявлял мэр Кличко.

Во Львове есть попадание в жилой дом, а в Днепре горит ТРЦ.

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