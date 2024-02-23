В городе после атаки вражеским дроном продолжаются аварийно-спасательные работы.

Новости Днепра сегодня в центре внимания - уже известно, что в результате ночного удара россиян дроном-камикадзе типа "Шахед" по одной из многоэтажек травмы получили восемь человек, семерых из них госпитализировали.

Продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Позже чиновник добавил, что противник устроил мирным жителям областного центра очередную ночь ужаса. Глава ОВА назвал захватчиков нелюдями и подчеркнул, что расплата за агрессию будет.

"Очередная ночь ужаса... В разбитой многоэтажке спасатели разбирают завалы. Там до сих пор ищут людей. На месте работают все службы. Делают максимум, чтобы помочь. Несколько квартир полностью разрушены", - подчеркнул Лысак.

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В центре внимания Днепр - новости, которые сегодня стоит прочитать

В ночь на 23 февраля противники атаковали украинскую землю беспилотниками-камикадзе. В частности, под ударом вражеских дронов оказались Днепропетровская область. Вражеский дрон типа "Шахед" попал в многоэтажку в Днепре. Сначала стало известно, что есть четверо пострадавших, и под завалами могут находиться люди.

Напомним, утром 29 декабря россияне запустили по Украине ракеты, и стало известно, что захватчики попали в торгово-развлекательный центр, который находится в Днепре. Сообщалось, что было много пострадавших.

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