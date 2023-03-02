На предыдущих заседаниях парламента со времени действия в Украине военного положения Левочкин преимущественно отсутствовал.

На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину народный депутат Сергей Левочкин в Верховной Раде голосовал за прекращение полномочий трех его бывших коллег по запрещенной "Оппозиционной платформе - За жизнь".

"Председатель исполкома запрещенной партии "ОПЗЖ" и фигурант по делу о финансировании терроризма Сергей Левочкин появился в Верховной Раде в годовщину полномасштабного вторжения России и голосовал за лишение мандатов своих однопартийцев — Волошина, Королевской и Солода", - сказано в сообщении движения "Честно".

Об этом движению "Честно" стало известно во время просмотра видео заседания ВРУ от 24 февраля 2023 года.

Видео дня

При этом отмечается, что на предыдущих голосованиях за досрочное прекращение полномочий депутатов Левочкин отсутствовал.

24 февраля Левочкин голосовал за досрочное лишение мандатов депутатов от запрещенной "ОПЗЖ" — Олега Волошина, Натальи Королевской и Юрия Солода.

"Отметим, что, по имеющимся в открытом доступе данным голосований ВРУ, Сергей Левочкин был преимущественно отсутствующим на них во время действия военного положения. Накануне полномасштабного вторжения России он бежал из Украины и отсутствовал на последних заседаниях. Кроме того, Левочкин стал фигурантом расследования УП о "Батальоне Монако" и, по данным издания, проживает неподалеку от Ниццы в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра", - сообщает движение "Честно".

Сложение полномочий депутатов из запрещенной"ОПЗЖ"

15 февраля в Верховную Раду Украины поступили заявления о сложении полномочий народных депутатов от Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода, которые были избраны в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

22 февраля в парламент поступило заявление Олега Волошина, избранного в парламент от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" и подозреваемого в государственной измене, о сложении депутатских полномочий.

24 февраля Верховная Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий трех народных депутатов-Юрия Солода (325 голосов "за"), Натальи Королевской (332), Олега Волошина (330).